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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da ‘Duman-8’ operasyonu

Antalya’da ‘Duman-8’ operasyonu

Çekmecelerden çıkan sigara ürünleri

Kaçak Bandrol Sigara Kaçak Sigara 

-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da yapılan ‘Duman-8’ operasyonunda 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve çok sayıda sigara yapım malzemeleri ele geçirildi. Operasyon, Antalya il merkezinde 15 adres, Manavgat ve Alanya ilçelerinde ise toplam 27 adreste, 53 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 175 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 108 kilogram kıyılmış tütün, 43.600 adet boş makaron, 28.192 sigara filtresi, 35.192 adet sigara sarma kağıdı, 12.940 adet sigara filtresi, 72 paket kaçak sigara, 69 adet TAPDK bandrolü ele geçirilirken, 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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