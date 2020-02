Antalya'da denizden çıkıp bisikletle dağa tırmanan sporcuların zorlu mücadelesi

-bisiklet yarışı

( ANTALYA )- "Maviden Beyaza Antalya" Kış Spor Organizasyonu gerçekleştirildi- "Maviden Beyaza Antalya" ödülleri sahiplerini buldu ANTALYA



- Bu yıl ikincisini düzenlenen “Maviden Beyaza Antalya” Kış Sporları Organizasyonu büyük heyecana sahne olurken, sporcular ve izleyenler bir günde dört mevsimi yaşadı. Sporcular aynı gün içerisinde Konyaaltı’nda yüzdü, ardından bisikletle Torosları tırmanıp Saklıkent’te kayak yarışında mücadele ederken renkli görüntüler yaşandı. Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yüzme yarışı ile start alan mücadele, bisikletçilerin 50 kilometrelik zorlu tırmanma yarışı ile devam ederken, Saklıkent Kış Sporları Merkezi’nde yapılan kayak yarışı ile sona erdi. Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyonda toplam 90 sporcu yarıştı. Sporcular 500 metre yüzme, 50 km bisiklet ve son olarak 2.5 kilometre kayak yarışında mücadele etti. Parkurlar boyunca çok sayıda sporsever, tarihi yarışa tanıklık etti. Dereceye girenlere kupaları Saklıkent’te düzenlenen törenle verildi.

Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, sporcuların aileleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Antalya’nın tanıtıma büyük katkı" Maviden Beyaza Antalya Kış Sporları Organizasyonu’nun Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, etkinliği Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından çok önemsediklerini vurguladı. Antalya’nın dünyada aynı gün hem kayak yapılabilen hem de denize girilebilen nadir kentlerden biri olduğunu vurgulayan Davut Çetin, “Antalya’da aynı gün içerisinde Toroslar’da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu özellik Antalya'yı dünyadaki bir çok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Bugün iki aktivitenin arasına bisiklet etabını da koyarak farklı bir triatlon yaptık. Geçen yıl Saklıkent’te kayak yarışı ile başlatmıştık. Bu sene tam tersini yaptık. Konyaaltı’ndan yüzme yarışı ile startını verdik. Sporcular için de izleyenler için de çok güzel ve heyecanlı bir organizasyon oldu. Zor bir parkur olmasına rağmen tüm sporcularımız ve görevlilerimiz en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışlarımızı tamamladık. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Hedefimiz gelecek yıllarda dünyaca ünlü sporcuları kentimizde ağırlamak. Organizasyonumuzu Antalya Valiliği’nin himayelerinde gerçekleştirdik. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize, Konyaaltı Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Deniz Ticaret Odası, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Antalyaspor Yüzme, Kayak, Bisiklet ve Yüzme Federasyonu İl Temsilcilikleri, Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi”ne teşekkür ediyorum” dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Saklıkent Kooperatifi Başkanı Emin Altıner de yaptıkları konuşmalarda organizasyonun Antalya turizmi ve tanıtımı için önemine dikkat çekti. Yarışlarda dereceye girenler: "Kadınlar Yüzme Etabında 1. Sıla Özdemir, 2. Sibel Levent, 3. Cemre Can, Erkekler Yüzme Etabında 1. Muhammed Bertuğ Polatçı, 2. Soner Oral Kasım, 3. Yavuz Fatih Can. Bisiklet Etabı: 1. Mustafa Tekin, 2. Alper Köroğlu, 3. Osman Koç. Kayak Etabı Kadınlar: 1. Su Yalın, 2. Duru Egeli, 3. Elif Başer. Kayak Etabı Erkekler: 1. Osman Özaydın, 2. Ahmet Özaydın, 3. Mehmet Kayışlı. Genel Klasman Takım Kupa Birincileri: Soner Oral Kasım, Furkan Gürler, Mehmet Kayışlı. Genel Klasman Takım Kupa İkincileri: Sıla Özdemir, Osman Koç, Su Yalın. Genel Klasman Takım Kupa Üçüncüleri: Sibel Levent, Mustafa Tekin, Fikret Yıldız. Ferdi olarak her etabın birincisine bin TL ve madalya, ikincisine 750 TL ve madalya, üçüncüsüne 500 TL ve madalya verildi.

Takım olarak ise genel klasman takım kupa birincilerine 3 bin TL, ikincilerine 2 bin 250 TL, üçüncülerine bin 500 TL verildi.





