Antalya'da çöplük alanda yangın

- Yangın - İtfaiye ekipleri - Söndürme çalışmalarıANTALYA (AA) - çıktı.Ünsal Mahallesi 5108 sokak üzerindeki çöplük alanın iki ayrı ucunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yangında, 3 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
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