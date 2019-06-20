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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da çocukların tehlikeli serinleme yöntemleri

Antalya'da çocukların tehlikeli serinleme yöntemleri

Kanal detay

Kanald Hava Sıcaklığı Sulama Kanalı Kullar 

-Bariyerler detay
-Çocuklar detay
-Kanala atlayan çocuklar
-Yüzenler detay
-Hortuma tutunup çıkmaları
-Suda sürüklenmeleri
-Mert Gül röp.
-detay

( ANTALYA -ÖZEL) - DSİ kanallarında yasak dinlemeyen serinlik ANTALYA

- Antalya’da akıntısı yüksek DSİ’nin sulama kanalında yasak olmasına rağmen yüzen çocuklar serinlemek için adeta ölüme meydan okuyor. Turizm kenti Antalya’da yüksek nemle birlikte hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükseldi. Nemden bunalan yerli ve yabancı tatilcilerin adresi sahiller oldu. Okulların kapanmasıyla tatil dönemine giren ve denize gidemeyen çocuklar ise sulama kanallarında serinledi. Yasak olmasına rağmen çocuklar derinliği az, akış hızı fazla olan kanalda kendi imkanlarıyla yüzdü. Demir bariyerlerden kanala geçen çocuklar, akıntılı kanala balıklama atladı. Tehlikeye aldırmadan kanalda sürüklenen çocuklar, sulama motorlarının hortumlarına tutunarak yukarı çıktı. Kanal kenarında, "Sulama kanalına girmek yasaktır" yazısına aldırmayan çocuklar akşam saatlerine kadar yüzdü. Kanalda yüzen 12 yaşındaki Mert Gül, denize gidemedikleri için kanalda serinlediklerini söyledi.

Tehlikeli olmasına rağmen suyun çok güzel olduğunu dile getiren Gül, “Evimiz denize uzak olduğu için burada yüzüyoruz. Yukarıdan atlıyoruz, alt taraftan çıkıyoruz. Yüzmeyi biliyoruz.” dedi.

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