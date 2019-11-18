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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da çiftçi evinde ölü bulundu

Antalya'da çiftçi evinde ölü bulundu

- Olay yeri - AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kepez ilçesinde bir kişi çiftlik evinde ölü bulundu.Altıayak Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ali Abay'a (45) ulaşamayan yakınları, çiftlik evini kontrol etti.Abay'ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine polisle gelen 112 Acil Servis ekipleri, Abay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Polisin incelemeler sırasında çevredeki kokudan şüphelenmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri çağrıldı. Ekipler gaz maskesi takarak inceleme yaptı.Olay yerindeki incelemelerin ardından Abay'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Olay Yeri İnceleme Cenaze Gaz Maskesi Trol 

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