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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da bulutların üzerine yolculuk

Antalya'da bulutların üzerine yolculuk

teleferiğe binen turistler

Rekor Orman Yangınları Yabancı Turist Tahtalı Dağı Helikopter 

-yolculuktan görüntü
-tahtalı dağının zirvesi
-genel müdür ile röp.

( ANTALYA )- 12 dakikada 2 bin 365 metreye çıkıyorlar ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli alternatif turizm merkezlerinden birisi olan Teleferik rekora koşuyor. 2007 yılında hizmete geçen Teleferik bu yıl tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor. Yaklaşık 12 dakika süren keyifli bir yolculuk Kemer Tekirova Mahallesi'nde yer alan ve yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken Teleferik, yaklaşık 12 dakika süren keyifli bir yolculuğun ardından misafirlerini 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesine ulaştırıyor. Misafirler, yolculuk süresince Phaselis, Olympos Antik Kenti ve Üç Adalar’ın yanı sıra Antalya ve Kemer'in muhteşem manzarasını da izleme fırsatı yakalıyor. Yazın serin bir ortam ve kış aylarında da kar keyfinin yaşandığı zirvede ayrıca gerçekleşen gün doğumu ve gün batımı etkinlikleri de özellikle yabancı misafirler tarafından büyük ilgi görüyor. Yıl sonu hedefi 300 bin kişi Keyifli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, bu sene rekora doğru ilerlediklerini dile getirerek “Bu sene rekora gidiyoruz. Ağustos ayı sonlarına geldiğimiz bu günlerde 200 bin kişi sayısını geçtik. Yılsonunda 300 bin kişi sayısının üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Bu da tüm sezonların rekoru olacak. Yaklaşık her gün minimum ortalama 2 bin ve 3 bin kişi arasında kişiyi zirveye taşıyoruz. Değişik ülkelerden misafirleri kabul ediyoruz” dedi.
Yangın havuzumuz olası bir yangına her zaman hazır! Son dönem ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı büyük bir üzüntü duyduklarını da dile getiren Gümrükçü “Milli parklar ile birlikte hayata geçridğimiz, Orman Yangınlarına anında müdahale etmek amacıyla helikopterlerin su alabileceği bir yangın havuzumuz var. Bu yaptığımız çalışma bizleri olası bir yangın tehlikesine karşı rahatlatıyor. Teleferik kabinlerimiz her 15 dakikada bir zirveye hareket ediyor. Kabin içerisindeki görevli host ve hosteslerimiz uçuş esnasında kuşbakışı bölgeyi gözlemleyip olası bir tehlike durumunda 177 No’lu Orman hattına ihbarda bulunabiliyorlar. Bu konuda çevreye ve ormanlarımıza ciddi bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

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