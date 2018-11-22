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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya'da araçlardan akü ve teyp çalan hırsızlar yakalandı

Antalya'da araçlardan akü ve teyp çalan hırsızlar yakalandı

Şahısların emniyetten çıkartılışı

Hırsızlar Yakalandı Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Şahısların adliyeye sevk edilişi
-Emniyet detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da 12 araçtan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesinin farklı bölgelerinde 12 araçtan akü ve teyp çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerlerindeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından M.C, S.G. ve İ.H.F. yakalandı. Şüphelilerin kaldığı adreste bulunan çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.
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