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12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da 4 ayrı camiden hırsızlık yapan şahsı güvenlik kamerası ele verdi Haberi

Antalya’da 4 ayrı camiden hırsızlık yapan şahsı güvenlik kamerası ele verdi Haberi

Zanlının iş yeri içerisinde bir şeyler ile oyalanması

Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Dışarıda cep telefonu ile konuşması

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da 4 ayrı camiden ve iş yerinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen bir şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheli zanlının hırsızlık yapma anı güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’da kapı ve pencereleri zorlamak suretiyle iş yerlerinden hırsızlık ve camilerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bir ihbarı değerlendiren Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir camiden hırsızlık yapıldığı bilgisini elde etti. Caminin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.E., isimli şahsı yakaladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Şüpheli şahsın sorguya alan ekipler camilerden çalındığı tespit edilen 7 adet ses sistemi bulunarak sahiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinin sorgusunun ardında S.E 4 ayrı işyerinden ve 4 ayrı camiden hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüpheli S.E’nin bir iş yerinden hırsızlık anı ise an ve an güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Zanlı önce içeride bir süre bir şeyler ile uğraştıktan sonra iş yeri önünde uzun süre tedirgin bir şekilde telefon ile konuşması dikkat çekti. Şüpheli bir süre kameranın önüne gelerek, kamerayı da kontrol ettiği kayda geçti. (EG-SÇ)
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