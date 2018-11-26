Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

KURTARMA ÇALIŞMALARI

( ANTALYA ) ANTALYA

Harekete Geç Yardım Talebi Helikopter Hamile Kadın 


- Antalya'nın Demre ilçesinde denize yakın bir alanda aralarında çocuklarında bulunduğu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Demre ilçesi Kekova Kale mevkisinde denize yakın bir yerde aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmen grubunun yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. İki Sahil Güvenlik botu ve bir helikopter ile başlatılan çalışmada, ilk etapta durumu kritik olan hamile kadın tahliye edilerek Kaş Limanı'nda hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansına alındı. Daha sonra 10 kadın, 5 erkek ve 8 çocuk olmak üzere diğer 23 düzensiz göçmen de kurtarılarak Kaş Limanı'na getirildi.
Kurtarılan göçmenlerin 16'si Suriye, 6'sı Filistin, 1'i Kuveyt uyruklu.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor
Hamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktıHamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı