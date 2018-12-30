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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da 15 yaşındaki çocuk, odasında ölü bulundu

Antalya'da 15 yaşındaki çocuk, odasında ölü bulundu

- Evin önünde bekleyen polis ve ambulans araçları - Sağlık ekiplerinin eve girmesi - Cenazenin evden çıkarılması - Baba Adnan Yavuz ile röportaj ANTALYA (AA) - Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, yakınları tarafından odasında ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi 219 Sokak'taki bir apartmanın dördüncü katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan lise birinci sınıf öğrencisi Berkay Yavuz, sabah yatağında ağzından köpükler gelmiş olarak hareketsiz şekilde bulundu. Çağrılan sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Baba Adnan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun astım rahatsızlığının olduğunu söyledi.

Berkay'ın bu rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiğini düşündüklerini belirten Yavuz, "Rahatsızlığı nedeniyle tıkanmış. Yattığı odaya ısınması için mangal koymuştuk. Mangal da etkilemiş olabilir. Mangaldan etkilenmiş olması az bir ihtimal çünkü 25 - 30 gündür aynı şekilde uyuyordu." dedi.
Yavuz, mangalda maden kömürü değil, odun kömürü yaktıklarını ve kömürü köz haline geldikten sonra çocuğun odasına koyduklarını kaydetti.

Polis Sağlık Ekibi Birinci Sınıf 

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