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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da 10 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümü...Oğlunun cenazesini teslim alan baba gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da 10 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümü...Oğlunun cenazesini teslim alan baba gözyaşlarına boğuldu

Morgdan detay

İlk Müdahale Hastane Şüpheli Ölüm Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

-Baba detay
-Babanın ağlaması
-Abdülkadir Güllü röportajı
-Cenazenin alınması
--Çocuğun fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da banyo yaparken fenalaşıp yere düşen ilkokul 4’üncü sınıf öğrencisi ambulansta hayatını kaybetti. Baba oğlunun cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı. Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Bileydi İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Gökalp Güllü, banyo yaparken annesinden şampuan istediği esnada fenalaşıp yere düştü. Ev hanımı anne Huriye Güllü, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları Gökalp Güllü’yü ambulansa aldı. Küçük çocuk hastane yolunda hayatını kaybetti. Gökalp Güllü’nün cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Mobilya ustası baba Göktürk Güllü, oğlunun cenazesini beklerken gözyaşlarına boğuldu. Cep telefonundan oğlunun fotoğraflarına bakan babayı yakınları telkin etti. Baba Güllü, oğlunun cenazesinin bulunduğu tabutu gözyaşları içinde cenaze aracına götürdü. Küçük çocuğunun cenazesi Kurşunlu Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. Dede Abdülkadir Güllü, torununun duş aldığı sırada yere düştüğünü ve gelininin geçen sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.

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