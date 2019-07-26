Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev kararı alındı
- Grev kararının asılması - Hizmet - İş Genel Başkanvekili Hüseyin Öz'ün konuşması Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile görüşen Hizmet - İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz beraberindekiler ardından belediyenin hizmet binası bahçesine "Bu işyerinde grev vardır" pankartı astı.Öz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de sendikaları tarafından Mart ayında yetki belgesi alındığını belirtti. Yaptıkları bütün çabalara rağmen 3,5 aylık süreçte sözleşme için istedikleri noktaya gelemediklerini ve karşılarında bir muhatap bulamadıklarını dile getiren Öz, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, başkan adayları tanıtımında 'Çalışanlarımızın iş sözleşmesini fesh etmeyeceğiz, hiç bir çalışanımızın iş yerini değiştirmeyeceğiz. Çalışanlarımız emin olsun' diye açıkca taahhütte bulunmuştu. Ancak 31 Mart seçimlerinden özellikle CHP'li belediye başkanlarının yönetiminde olan işyerlerinde sendikamıza, çalışanlarımıza karşı özellikle bir tavır alındı. Yetkili olduğumuz işyerlerinde üyelerimiz baskı altına alınarak sendikamızdan istifa ettirildi. Bu baskılar sonucunda çeşitli belediyelerdeki yaklaşık 17 bin 500 üyemiz istifa etmek ve diğer sendikalara üye olmak zorunda kaldılar." dedi. Toplu sözleşmesi müzakerelerinde CHP'li belediye başkanlarının masaya oturmaktan kaçındığını kaydeden Öz, "Bir çok belediye şirketinde üyelerimiz sürgün ediliyor ve işten çıkartılıyor." diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları AŞ'de çalışanlara "Yüksek Hakem Kurulu" tarafından bağıtlanan sözleşmenin uyguladığını ve ek haklar verilemeyeceğinin kendilerine belirtildiğini anlatan Öz, şöyle konuştu:"Bu kurul bu sözleşmeyi 2017 yılında bağıtlamıştı. O zaman enflasyon yüzde 8'ler civarındaydı, bugün ise yüzde 20'lerde. Bu çalışanların ücretlerinde meydana gelen kayıpları bu sözleşme ile telafi etmek mümkün mü? Enflasyon farkını kim karşılayacak. Belediyenin diğer şirketlerinde çalışan arkadaşlar gibi bu şirkette de ücretlerin, sosyal hakların, idari izin haklarının da toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmesi gerekir. Bu şirkette çalışan 6 bin 750 kişi görmezlikten gelinmemeli. Grev bir amaç değil, zorunluluktur. 'Bu işyerinde grev var' yazısını açmak zorunda kalıyorsa bu mecburiyettendir. Antalya lıyı, Antalya 'ya hizmet eden çalışanlarımızı rahatsız etmek gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Müzakere masasında bizimle müzakere edilmediği, karşı teklif verilmediği için bize Yüksek Hakem Kurulu'nun sözleşmesi dayatılmak istendiği için grev ilanını yapmak durumunda kaldık."Öz, çalışanların hakkının masada verilinceye kadar belediye önünde nöbetlerinin süreceğini sözlerine ekledi.
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