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13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı - ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında düzenlenen toplantıdan detaylar Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısıANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı devam olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapılan toplantıda, 25 gündem maddesi görüşüldü.Meclis toplantısında 25 madde karara bağlandı. Bir maddede AK Parti belediye meclis üyeleri çekimser oy kullanırken, diğer 24 madde oy birliğiyle kabul edildi.Ek gündem maddesinde görüşülen Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Toptancı Hali'ndeki 712 taşınmazın satışı için 2017'de karar alındığı, ancak yapılan işlemlerde 254 dükkanın arsa paylarının değişmiş olduğunun tespit edildiği belirtildi.Başkan Böcek, bu yıl için meclisin son kez toplandığını, 2020'nin herkese huzur ve barış getirmesini temenni etti.

Toplantı Çekim 

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