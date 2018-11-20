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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Anneye darp iddiası - ADIYAMAN

Anneye darp iddiası - ADIYAMAN

- Olay yerinden görüntüler - Darp edilen anneden görüntüler - Polislerden ve sağlık görevlilerinden görüntü - Darp edilen annenin açıklamaları Adıyaman 'da anneye darp iddiasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da oğlu tarafından darbedildiği ileri sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.İddiaya göre, Kayalık Mahallesi'nde yaşayan R.G. (38) ile kendisinden para isteyen oğlu M.Ş. (13) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine annesini oklavayla darbeden M.Ş. kaçtı.Yaralanan kadın, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Hastane Arbede Kadın Hasta 

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