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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı

Annesiz kalan yavru köpekler korumaya alındı

Belediye aracının bölgeye gitmesi

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler Harekete Geç Trol 

-köpekleri kafese koyması
-yavru köpekleri araca bindirmesi
-aracın barınağa gelmesi

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde vatandaşların talebi üzerine annesiz kalan 7 yavru köpek belediye ekiplerince koruma altına alındı. Mumcular Mahallesinde bulunan boş bir arazide yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen 7 yavru köpek Bodrum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Annesiz kalan yavrulara bir süre bakan mahalle sakinleri, havanın soğumaya başlaması nedeniyle Bodrum Belediyesi’nden destek istedi. Gelen talep üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekip, 7 yavru köpeği alarak Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü. Burada ilk kontrolleri yapılan köpekler sahiplendirilmek üzere koruma altına alındı. Bölgede bulunmayan anne köpek ise daha sonra vatandaşlar tarafından görüldüğünde yine belediye ekipleri tarafından alınarak Torba Geçici Hayvan Bakımevine götürülecek. Mahalle sakinleri, talepleri üzerine hızlı bir şekilde mahalleye gelerek yavru köpekleri koruma altına almalarından dolayı Bodrum Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. (EA-İK-Y)
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