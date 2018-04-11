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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Annesini kaybeden 'Domdom'a gözleri gibi bakıyorlar - BURSA

Annesini kaybeden 'Domdom'a gözleri gibi bakıyorlar - BURSA

Annesini kaybeden "Domdom"a gözleri gibi bakıyorlar - BURSA - Domuzdan detaylar - Domuzun biberonla beslenmesi - Veterinerin açıklaması - Bursa 'da, ormanlık alanda annesini kaybeden ve vatandaşlarca bulunan domuz yavrusu, 2. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı - "Domdom" ismi verilen domuz yavrusu, "laktozsuz süt, kefir ve vitamin" karışımından oluşan içecekle 4 saatte bir biberonla besleniyorBURSA (AA) - Bursa 'da, ormanlık alanda annesini kaybeden ve vatandaşlarca bulunan "Domdom" isimli domuz yavrusu, 2. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda bulunan domuz yavrusu Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Bölge Müdürlüğünde görevli veterinerler, annesini kaybettiği için bakımsız kalan yavruyu tedavi altına aldı. Veterinerler, "Domdom" ismi verilen domuz yavrusunu, "laktozsuz süt, kefir ve vitamin" karışımından oluşan içecek ile 4 saatte bir biberonla besliyor.Bir aylık olan domuz yavrusunun bir süre sonra Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderileceği, belli bir olgunluğa eriştikten sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

Ormanlı 

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