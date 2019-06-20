Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Annesi gecikince polisi aradı

Annesi gecikince polisi aradı

İtfaiye ekiplerinin eve çıkarken görüntüsü

Polis İtfaiye Aracı Küçük Çocuk Polis Ekipleri 

-Çocuğun kedisinin alınmasının görüntüsü
-Çocuğun alınmasının görüntüsü
-Çocuğun evden indirilirken görüntüsü
-Çocuğun polis ekiplerine teslim edilirken görüntüsü ve detaylar

( DÜZCE )-Balkondan itfaiye aracı ile alınan çocuk kedisini de yanına aldı DÜZCE

- Düzce’nin Kültür Mahallesi 8 yaşındaki çocuk evin kapısını kilitleyip giden annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu ve kedisini alarak polis ekiplerine teslim ettiler. Olay akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Mehmet Akif Sokak’ta meydana geldi. A. K. (8) isimli çocuğun annesi bir saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip çıktı. Annesi gecikince küçük çocuk durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 katlı evin ikinci katında ki balkondan çocuğu ve kedisini merdivenli araçla alarak aşağı indirdiler. Küçük çocuk Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aile daha sonra gelerek çocuklarını aldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı