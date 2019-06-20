Annesi gecikince polisi aradı

-Çocuğun kedisinin alınmasının görüntüsü

-Çocuğun alınmasının görüntüsü

-Çocuğun evden indirilirken görüntüsü

-Çocuğun polis ekiplerine teslim edilirken görüntüsü ve detaylar



( DÜZCE )-Balkondan itfaiye aracı ile alınan çocuk kedisini de yanına aldı DÜZCE



- Düzce’nin Kültür Mahallesi 8 yaşındaki çocuk evin kapısını kilitleyip giden annesinin gecikmesi üzerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri evde mahsur kalan çocuğu ve kedisini alarak polis ekiplerine teslim ettiler. Olay akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Mehmet Akif Sokak’ta meydana geldi. A. K. (8) isimli çocuğun annesi bir saat sonra geri döneceğini söyleyerek evin kapısını kilitleyip çıktı. Annesi gecikince küçük çocuk durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 katlı evin ikinci katında ki balkondan çocuğu ve kedisini merdivenli araçla alarak aşağı indirdiler. Küçük çocuk Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi. Aile daha sonra gelerek çocuklarını aldı.

