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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27'nci gününde

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 27'nci gününde

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Kavgam 

-Hatice Levent röportaj
-Genel ve detaylar

( DİYARBAKIR )- Çocukları dağa kaçırılan annelerin direnişi devam ediyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 27'nci gününe girdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 27'nci gününde devam ediyor. Kütahya'dan gelen acılı anne Hatice Levent, kızı Fadime'nin 2015 yılında üniversite okumak için Bitlis'e gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi.

Levent, "Yavrumu istiyorum, gelmeden gitmeyeceğim, buradayım. Yavrularımızı bize versinler, bizim kimseyle kavgamız yok, bu toprak hepimizin. Anneler hiçbir şeyden korkmayın gelin. Beraber oturalım çocuklarımızı dizimizin dibine alalım. 27 gündür buradayız, yavrularımızı getirene kadarda buradayız. Fadime'm okumaya gitti Bitlis’e, üniversite ikinci sınıfa geçti Fadime'mi götürdüler. Fadime'mi benden kopardılar, ciğerimi aldılar, benim yavrumdan ne istediler okuyup bana bakacaktı" dedi.

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