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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Anneleri ölen kuzuları biberonla besliyor - MUŞ

Anneleri ölen kuzuları biberonla besliyor - MUŞ

- Rukuş Ekremen'in kuzular için biberona süt doldurması - Kuzuların Rukuş Ekremen'in peşinden gezmesi - Rukuş Ekremen'in biberonla kuzuları emzirmesi - Kuzulardan detay - Rukuş Ekremen'in açıklamasıAnneleri ölen kuzuları biberonla besliyor - Muş 'un Varto ilçesinde besici Rukuş Ekremen, anneleri ölen iki kuzuyu biberonla besleyerek büyütüyorMUŞ (AA) - Muş 'un Varto ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Rukuş Ekremen, anneleri ölen iki kuzuya biberonla süt veriyor.İlçeye bağlı Köprücük köyünde besicilik ile uğraşan Ekremen, anneleri doğum yaptıktan 3 gün sonra ölen kuzuları eliyle besliyor.Kuzulara, sürüsündeki diğer koyunlardan sağdığı sütleri günde 3 kez biberonla veren Ekremen, iki yavruya adeta bebek gibi bakıyor. Kuzular da Ekremen'in peşinden ayrılmıyor.Ekremen, annelerini kaybeden kuzulara özenle baktığını belirterek, "Beni anneleri biliyorlar. Nereye gitsem peşimden geliyorlar. Ben de onları çok seviyorum, artık anneleri benim." dedi.

Bebek 

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