-HDP İl binası önünden görüntü

-Yıldız Ballı röportaj

-Yasemin Ballı fotoğrafından görüntü

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) Anne Yasemin Ballı: "10 gün önce küçük kızım internetten gördü. Ölüm haberini Murat Karayılan vermiş, madem Karayılan kızımın ölüm haberini veriyor da cesedini neden göndermiyor bana"- HDP önünde eylem yapan aile sayısı 43’e yükseldi DİYARBAKIR



- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatarak evlat nöbeti tutan aile sayısı 43'e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızının 10 gün önce öldüğü haberini alan fakat cenazesi gönderilmediği için kızının öldüğüne inanmayan Yıldız Ballı, ölü ya da diri evladını istediğini belirterek oturma eylemine katıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 17’nci gününde 43’e yükseldi. 2014 yılında İstanbul’da bir tekstil fabrikasına çalışmaya giden ve 16 yaşındayken kaçırılan Yasemin Ballı’nın annesi Yıldız Ballı, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemine katıldı.

Anne Ballı 10 gün önce kızının öldüğü haberini aldığını fakat cenazesi verilmediğinden dolayı kızının öldüğüne inanmadığını kaydederek, il binası önünde bekleyeceğini aktardı. Ballı, "Konya’dan geliyorum, kızım Yasemin Ballı PKK tarafından kaçırıldı. 2014 yılından beri hiç haber alamadım, 10 gün önce küçük kızım internetten tesadüfen gördü. Ölü diye çıktı, ölüm haberini Murat Karayılan vermiş, madem Karayılan kızımın ölüm haberini veriyor da cesedini neden göndermiyor bana. Ben İstanbul Esenyurt’ta oturuyordum, kızım da tekstil fabrikasında çalışıyordu. Sabah işe gideceğim diye kalktı kız arkadaşıyla beraber akşam görüşürüz dedi, bir daha da kızımı görmedim. Ağabeyine telefon açıyor terör örgütü beni kaçırıyor bana yardım et diye. Ağabeyi nerede olduğunu sorunca telefon kapanıyor, 4 saat sonra tekrar arıyor, ağabeyine geç kaldığını, kendisini götürdüklerini söyledi.



5 yıldır, ölü veya diri göremiyorum kızımı, ölüm haberini attılar, ölü ya da diri evladımı istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım, Yasemin, annem ben biliyorum sen ölmemişsin annenin sesini duy gel yavrum. Korkma onlardan devletimiz var onlara sığın. 5 yıldır acını çekiyorum, 10 gün önce haberini alınca annen bayıldı felç oldu, dilimi yuttum 3 gün konuşamadım. Annem seni çok seviyorum” dedi.



