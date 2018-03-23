Anne ve babaların çocuk parklarına güvenlik kamerası çağrısı

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( ANKARA ) - ANKARA



- Anne ve babalar tehditlere karşı çocuk parklarına güvenlik kamerası konulması konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Çocuk kayıpları, tacizleri, tecavüzleri ve ölümlerine dur demek için yeni bir kampanya başlatıldı. Baharın da gelişiyle çocuklar kendilerini sokağa, parklara bıraktı. Diğer yandan aileler, çocukların en çok vakit geçirdiği oyun parklarına kameralar yerleştirilmesi konusunda belediyelere çağrıda bulundu. Suç işlemenin önlenmesinde kameraların caydırıcı etkisi olduğunu düşünen aileler, aynı zamanda güvenlik kamerasıyla zanlıların da tespit edilmesini sağlayacağını ifade etti.

Parka çocuklarını getiren Yeliz Aktaş Güney, belediyeler tarafından parklara kamera yerleştirilmesinin caydırıcı olacağını dile getirerek, "Sonuçta mobeselerin olduğu yerde suç oranlarının az oldugu aşikardır" dedi.

Kampanyaya destek veren Kadriye Aydoğdu da, parkların güvenli olmadığını ve çocuklardan gözlerini ayıramadıklarını kaydetti.

"Eskiden olduğu gibi parklara bırakamıyoruz" Çocukların kaldırılmaya müsait ve çok korumasız olduklarını ifade eden bir başka anne ise, "Çocuklarımızı eskiden olduğu gibi parklara bırakamıyoruz. Belediyelerin parklara kamera yerleştirmesinin güvenliğe katkısı olacaktır. Bu konuda belediyelerden çocuklarımızın güvenliği açısından hassasiyet ve ilgi istiyoruz" diye konuştu.

Yabancılara karşı nasıl davranılması gerektiği sorulan 4 buçuk yaşındaki oğlu Mete ise, yabancılarla görüşmenin tehlikeli olduğunu ifade ederek kendisine bir şey vermek isteyen birine, "Hayır senden çikolata almam, annem babam siz değilsiniz" diyeceğini söyledi.



Çocuklar da hep bir ağızdan parklara kamera istediklerini dile getirdi. (JA-BC -

