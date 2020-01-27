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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

Anne ve 3 çocuğu ölümden döndü

ACİL GİRİŞİNDEN GÖRÜNTÜLER

( BARTIN ) -- Sobadan sızan karbonmonoksit gazı bir aileyi yok ediyordu BARTIN

Karbonmonoksit Karbon 


- Bartın’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı. Çocuklardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Çayır köyünde yaşayan Müyesser Güngör (41) çocukları Aden Damla Güngör (6), Şevval Güngör (8) ve Emine Güngör (11) ile birlikte evde uyudukları sırada, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Anne ve çocuklarından haber alamayan yakınlarının evde baygın halde bulduğu anne ve 3 çocuğu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve 3 çocuğunun tedavi altına alındıkları, çocuklardan Şevval ile Emine'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AY-
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