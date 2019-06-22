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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Anne karga, yavrusunu kurtaran itfaiye erine saldırdı - SİİRT

Anne karga, yavrusunu kurtaran itfaiye erine saldırdı - SİİRT

- İtfaiyenin yavru kırlangıcı kurtarma anı - Anne kırlangıcın evin önünde dolanması - Ekiplere saldırması - Genel detayAnne karga, yavrusunu kurtaran itfaiye erine saldırdıSİİRT (AA) - Siirt 'te çatıda mahsur kalan yavru kargayı kurtarmaya çalışan itfaiye görevlisi anne karganın saldırısına uğradı.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Hami Efendi Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında bir yavru karganın ipe dolandığını fark eden vatandaşlar durumu Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne iletti.Olay yerine gelen ekipte görevli itfaiye eri, evin penceresinden çatıda mahsur kalan kargaya müdahale ettiği sırada anne karganın saldırısına uğradı.Buna rağmen itfaiye eri kargayı dolandığı ipten kurtardı ve sonra saldı.

İtfaiye Eri Saldırı 

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