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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Anne babasını 7 gün sepette taşıyarak zulümden kurtaran Myanmarlı genç o anları İHA’ya anlattı - 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum'

Anne babasını 7 gün sepette taşıyarak zulümden kurtaran Myanmarlı genç o anları İHA’ya anlattı - 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum'

Kamp detayları

Sosyal Medya İnsani Yardım 2008 Yılı Mülteci Kampı İnsanlık Dramı 

-Muhammed Eyüp ve annesinin yaşadığı bölgeden detaylar
-Muhammed Eyüp ve ailesi
-Muhammed Eyüp’ün annesi ile ilgilenmesi
-Detay
-Muhammed Eyüp’ün yaşadıklarını anlatması
-Bangladeş

( DAKKA ) - (Özel) Anne babasını 7 gün sepette taşıyarak zulümden kurtaran Myanmarlı genç o anları İHA’ya anlattı- "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum" DAKKA

- Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmünde anne babasını 7 gün boyunca sepette taşıyarak Bangladeş’e sığınan Muhammed Eyüp yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Yaşanan zulmün sessiz çığlığı olan Muhammed Eyüp, insani yardımda bulunan herkese teşekkür ederek, "Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu konuda annemin tedavisi için Erdoğan’dan yardım bekliyorum" dedi.
Myanmar ordusunun Ağustos ayında Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmü nedeniyle on binlerce kişi evlerini terk etti. Yaşanan insanlık dışı vahşetten kaçan Müslümanlar, Bangladeş’e sığınarak kamplarda hayat mücadelesi vermeye başladı.
Myanmar askerlerinin acımasız zulmüne Nobel ödüllü Myanmar liderinin yanı sıra dünya da sessiz kalırken, sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf karesi zulmün sessiz çığlığı oldu. Yedi gün boyunca sepette taşıdığı anne-babasını zulümden kurtaran Arakanlı genç Muhammed Eyüp, zulme göz yumanlara insanlık dersi verdi. Akıllara kazınan fotoğraf karesinde yaşadığı korku yüzüne yansıyan genç, Myanmar’daki zulmün uzun süre unutulmamasını sağladı. Yalın ayak anne ve babasını taşıyarak insanlık dramının en acı karesi olarak hafızalara kazınan Muhammed Eyüp, zulümden kurtardığı babasını kaybetti. Sembol haline gelen genç, yaşadıklarını İHA’ya anlattı. "Bizi ne beklediğini bilmiyorduk" Bangladeş’in Cox’s Bazar kentindeki kampında annesi ile kalan Muhammed Eyüp, "Myanmar askeri evlerimizi yakıyor, kadınlara tecavüz ediyordu. Masum Arakanlıları öldürüyorlardı. Bu yüzden ülkemizi terk edip yollara düştük. Dağlardan, tepelerden, bataklıklardan yalın ayak 15 gün yürüyerek Bangladeş’e ulaştık. Bizi ne beklediğini bilmiyorduk. Burada, Kutupalong mülteci kampında hiç beklemediğimiz zorluklarla karşılaştık. Buraya geldiğimizden 45 gün sonra babam hayatını kaybetti. Annem hem felç hem de başka bir kaç hastalığı daha var. Tedavi görmezse annem de hayatını kaybedecek. Bize insani yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu konuda Annemin tedavisi için Erdoğan’dan yardım bekliyorum" dedi.
"Dünyada oğlumdan başka hiçbir şeyim yok" Muhammed Eyüp’ün annesi Asya Hatun ise dünyadaki tek varlığının oğlu olduğunu söyledi.

2008 yılından beri felç olan Asya Hatun, daha güvenli bir yere gidip tedavi olmak ve oğlu Muhammed’in başarılı olmasını istiyor. Asya Hatun, "Tek oğlum Muhammed Eyüp’ün hayatta başarılı olmasını istiyorum. Ona iyi bir gelecek diliyorum. Dünyada oğlumdan başka hiçbir şeyim yok" dedi.
25 Ağustos’tan bu yana Bangladeş’e sığınan Müslümanların sayısı 700 bine ulaştı.
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