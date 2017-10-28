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28 Ekim 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Ankaralılar 15 Temmuz’un takipçisi

Ankaralılar 15 Temmuz’un takipçisi

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Akıncı Üssü Davalarının görüldüğü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü önünde toplandı.

Ak Parti Hilmi Yaman Milletvekili Taner Yıldız Recep Tayyip Erdoğan 


AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın da katıldığı duruşma öncesi AHİD Genel Başkan Hilmi Yaman da basın açıklamasında bulundu.

' Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye sözlerine başlayan Yaman Merhum Mehmet kif, ' Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' derken aslında gelecekte böyle bir ihtimalin olacağına dair ikazda bulunmuştur. O bakımdan da 15 Temmuzların bir daha yaşanmaması ve 15 Temmuz'un unutulmaması,unutturulmaması adına bugün burada bulunuyoruz.” diye belirtti.



Yaman darbe girişiminin amacının ülkemizde dışa bağımlı adaletsiz bir yönetim oluşturma olduğunu belirterek; “Ne olursa olsun 15 Temmuz sonrası tüm idari, siyasi ve yargısal süreçlerde hiç kimseye haksızlık yapmayacak şekilde “adaletin tesisi”ne gayret etmek en başta 15 Temmuz şehitlerine olan borcumuzdur.” dedi.

Sözlerine son verirken Yaman; “15 Temmuz gecesi darbeye karşı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sokağa çıkan bizler Allah'ın razı olmadığına Allah için itiraz etmek üzere sokaklardaydık. Allah'ın razı olmadığı “ZULÜM”, razı olduğu ise “ADALET”tir.15 Temmuz Şehitlerini rahmetle anıyor, yakınlarına sabır, yaralılara şifa diliyoruz. Darbelere, zulme ve haksızlıklara karşı direnenlere şükranlarımızı sunuyoruz.”dedi.



Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD)'in nöbetteki almış olduğu yer için bütün gelen kardeşlerimize göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; “Bu hassasiyet yalnızca bugüne değil geleceğimize de olan hassasiyettir. Bugün burada FETÖ davaları ile alakalı duruşmaları sayın vekillerimiz ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte takip ederken şunu bir kez daha belirtmek istiyorum: FETÖ tam bir hain terör örgütüdür. Bu hepimizin davasıdır.” diye konuştu.








Hilmi Yaman Hakkında
Hilmi Yaman, 1967 yılında Ankara Çamlıdere’de doğdu. İlk ve orta öğretimi Çamlıdere’de; lise öğrenimini ise Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nde İşletme okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim bölümündeki lisans eğitimi ve Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans eğitimi devam ediyor. Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Yaman, HYB Petrol Ürünleri şirketini...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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