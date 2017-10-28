Ankaralılar 15 Temmuz’un takipçisi

Hilmi Yaman, 1967 yılında Ankara Çamlıdere’de doğdu. İlk ve orta öğretimi Çamlıdere’de; lise öğrenimini ise Yenimahalle Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi’nde İşletme okudu. İstanbul Üniversitesi İletişim bölümündeki lisans eğitimi ve Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans eğitimi devam ediyor. Türkiye Binicilik Federasyonu Asbaşkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Yaman, HYB Petrol Ürünleri şirketini...

Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...