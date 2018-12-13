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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Valisi Vasip Şahin: ''43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik''

Ankara Valisi Vasip Şahin: ''43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik''

Olay yerinden görüntüler

( ANKARA -EK) - ''Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' ANKARA

Hassasiyet Trol 


- Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'daki meydana gelen YHT kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin, ''43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik'' dedi.
''43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik'' Ankara Valisi Vasip Şahin Ankara'daki meydana gelen YHT kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Vali Şahin, Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin kılavuz diye tabir edilen kontrol treni ile çarpıştığını kaydetti.
Ekiplerin olayın meydana gelmesinin hemen ardından olay yerine geldiklerini belirten Şahin, ''Ekiplerimiz hemen buraya sevk edildi. Şu an 43 yaralı var ve 4 vatandaşımızı kaybettik. Ekiplerimiz hala kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Umudumuz daha fazla ölü sayısının olmaması'' ifadelerini kullandı. ''Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' ''Ekiplerimizin çalışması neticelenince çok daha net ve kesin rakamı paylaşacağız'' diyen Şahin, ''Şu anda 112, iftaiye, AFAD ekiplerimiz dört bir koldan süratle çalışıyorlar. Bulunan mevkide çalışmaların tek tek yürütülmesi gerektiği için arkadaşlar hassasiyet gösteriyorlar. Teknik incelme devam ediyor. Kazanın nedeni konusunda teknik inceleme yapıldıktan sonra arkadaşlarımız detaylı bilgiler verdiğinde sizlerle paylaşacağız'' şeklinde konuştu.
Şahin'in olay yerindeki incelemesi devam ediyor.
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