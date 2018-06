Ankara Valisi Topaca'dan Eylül'ün cinayetine ilişkin açıklama 'Şu ana kadar 1 tutuklu 4 de gözaltında olan şahıslar var. Bunların sorgulaması devam ediyor, ifadelerini alıyoruz'

- Ankara Valisi Ercan Topaca, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetine ilişkin, 1 kişinin tutuklandığını, 4 kişinin de gözaltında olduğunu söyledi.



Eylül'ün boğularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini ifade eden Topaca, cinsel istismar konusunda da şu an için net bir bilginin olmadığını bildirdi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan ve dün cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ankara Valisi Ercan Topaca, kılınan cenaze namazının ardından açıklamalarda bulundu. Eylül'ün cesedinin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğünü anımsatan Topaca, otopsiyi yapan heyetin bazı parçalar aldığını, bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde kesin ölüm nedeninin tespit edileceğini kaydetti.

Faili aşağı yukarı belli olduğunu belirten Topaca, "Şu ana kadar 1 tutuklu 4 de gözaltında olan şahıslar var. Bunların sorgulaması devam ediyor, ifadelerini alıyoruz. Muhtemeldir ki başka bu olayı gören, bilen, bir şekilde dolaylı da olsa bilgisi olan çıkabilir. Onların da bilgisini aldıktan sonra savcılığımız iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderecektir" diye konuştu.

"Hakettikleri cezayı çekecekler" Bu olayın takipçisi olacaklarına dikkat çeken Topaca, "Bütün kamuoyunun, bütün milletimizin bu işten, bu hunharca, canice olaydan olumsuz etkilendiğini biliyoruz. Bu işin faillerinin hakettikleri cezayı çekmesi konusunda kamuoyunun beklentisi var. Ailesinin, bütün vatandaşlarımızın devletimize güvenmelerini, faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağını, hukuk nezdinde ne gerekiyorsa yapılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Şu an suçunu itiraf etmedi" Basın mensuplarının "Zanlı suçunu itiraf etti mi?" şeklindeki sorusuna Topaca, "Hayır, daha o noktaya gelmedik. Şu an tutuklu. O adli bir kısmıdır. İlerleyen günlerde soruşturma teknikleri itibariyle deliller toplanacaktır. Daha teknik ve somut deliller ortaya çıktıktan sonra da onlar sorulacaktır. Şu an o aşamada değiliz" cevabını verdi. Topaca, cinayete bir kişinin yardım edip etmediği yönündeki soruya ise, "Gördüğümüz kadarıyla münferit gibi gözükmekle birlikte yardımda olabilir. İlişkili olduğunu düşündüğümüz kişiler var. En azından bilgisi olan kişiler olduğunu düşünüyoruz. Ama hukuken kesin bir delil olmadıkça şu suçlu, bu suçsuz demeyi doğru bulmuyorum. 4 kişi gözaltında. Onların ihmalleri, ilgileri veya bu olaya katkıları varsa onları araştırıyoruz" ifadelerini kullandı. "Boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz" Otopsi raporunun henüz tamamlanmadığını belirten Topaca, Eylül'ü boğularak öldürüldüğünü tahmin ettiklerini ifade etti.

Cinsel istismar konusunda da şu an için net bir bilginin olmadığını kaydeden Topaca, "Bugün alınan numuneler, tıbbi incelemeler yapılmadan o yönde bir tespitimiz henüz yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Ama kesin var olduğu anlamına da gelmez. Bunu şu an söylememiz doğru değil. Alınan numunelerin sonucunu beklemek gerekiyor" dedi.

"Bavula konularak gömüldüğü gerçeği yansıtmıyor" Topaca, Eylül'ün cesedinin bir bavula konularak gömüldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydederek, "Bizim üzerinde çalıştığımız bir araç var. Araçtan aldığımız bazı numuneler var. Olay yerinde tespit ettiğimiz bazı hususlar var, aracın teker izi var, onu eşleştirdik. Gömleğindeki kılın eşleşmesi var. Onun dışında bavuldur, başka şahıslardır, kamuoyuna asılsız bilgilerin yayılmasını arzu etmiyoruz. Bu soruşturmayı da olumsuz etkiler" diye konuştu.

Cinayetin zanlısı Uğur K. ile Yağlıkara ailesi arasında bir husumet veya kavganın olmadığını bildiklerini belirten Topaca, cinayetin nedeninin kişilik bozukluğundan kaynaklandığını düşündüğünü dile getirdi.