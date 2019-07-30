Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı

Ankara Ticaret Odası Gölbaşı temsilciliği açıldı

Gölbaşı belediye başkanın konuşması

Belediye Başkanı 2010 Yılı Tarım E-devlet 

-ATO başkanın konuşması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Ticaret Odasının (ATO) Gölbaşı temsilciliği, Gölbaşı Belediyesinde hizmete açıldı. ATO’nun Kazan, Keçiören, Ostim, Sincan ve Siteler temsilcilerine ek olarak, ATO üyelerinin yoğunlukta olduğu Gölbaşı'nda hizmete açıldı. Açılışa Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ATO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
ATO’nun Gölbaşı halkına yararı olacağını ifade eden Ramazan Şimşek, ”Gölbaşı gelişen kalkınmaya bir ilçe olmasından dolayı 2010 yılından beri açılmasını istiyoruz. Gölbaşı'nın ticaretini kalkındırmamız gerekiyor. ATO buraya açmamız gerekiyor. Çok mücadele ettik, 9 yıl sonra şubesini açtık. Gölbaşı lokomotif bir ilçe, Gölbaşı turizm ilçesi, Gölbaşı tarımla uğraşan bir ilçe, en önemlisi ticarete açık bir bölgedir. ATO’nun Gölbaşı'nda bin 400 üyesi var” şeklinde konuştu.
Gölbaşı temsilciliğinin açılmasının önemine vurgu yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevre ilçelerle 3 bin kişi ATO’ya katıldı.
Bizim görevimiz üyelerimizin önünü açmak, onlara destek olmak. ATO e-devlet kapısında tek oda, evraklarımızın bir kısmını da e-imzalı olarak internet olan her yerde veren bir odayız. 2018 rakamlarıyla yaklaşık 40 bin evrakımızı ofise gelmeden verdik” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...Gökçek Anlattı! Gözyaşları İçinde Dinlediler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı