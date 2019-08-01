Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı yapıldı

Detaylar

Toplantı 

-Konuşma

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Tarım ve Orman sektörü. ‘ Köklerinde Bereket Var’ afişiyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Ankara Tarım ve Orman sektörü değerlendirme toplantısı ‘ Köklerinde Bereket Var’ afişiyle Başkent’te bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı İsa Sertkaya, Ankara Vali Yardımcısı Recep Erkılıç, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz ve bir çok davetli katıldı.
Program sinevizyon gösterisiyle başladı.
Sorunu beraber çözeceklerini ifade eden Erkılıç,“Önümüzdeki 25 yılın belirleneceği bir şura olacak. Tarım arazileri dünyada olduğu gibi bizde de sorunlar teşkil etmekte. Çözüm önerileri de sizlersiniz ve bizleriz. Çalışarak biz bunu aşacağız. Bölgesel olarak hepimizin yapacağı işler var” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı