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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ankara otogarında hırsızlık kamerada

Ankara otogarında hırsızlık kamerada

Hırsızlık anları

Emekli Maaşı Adli Kontrol Akalan Hırsız Polis Ekipleri 

-Zanlıların emniyetten çıkarılması
-Detaylar

( ANKARA ) - Yakalanan yankesici: “Mesleğim bu ne yapayım” dedi ANKARA

- Ankara’da polis ekipleri tarafından yakalan yankesicilerden birinin “Mesleğim bu ne yapayım” ifadesi şaşırttı. Başkent’te Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarla, yankesicilik suçu işleyen 2 şahıs, kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı. Yaşlı yankesiciden fitre zekat yalanı Edinilen bilgilere göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği ekiplerince kaldığı otelde yakalanan 69 yaşındaki yankesici C.Ö.’nün, bankadan emekli maaşını çeken vatandaşların yanına giderek el çabukluğuyla vatandaşların paralarını çaldığı belirtildi. Yankesici C.Ö.’nün, maaşlarını çeken vatandaşlara, fitre vereceğini ve bozuk parası olmadığını söylediği ayrıca "Sendeki paraya bakayım bozuk varsa sana tümleyim" diyerek vatandaşların elindeki parayı aldığı daha sonra ise el çabukluğuyla mağdurların 1000 lirasından 350 lirasını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polisin operasyonuyla yakalanan C.Ö.’nün, ifadesinde şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi. “Mesleğim bu ne yapayım” Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla kaldığı otelde yakalanan bir diğer şüpheli M.K.’nın ise AŞTİ ye gittiği ve geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nın yoğunluğundan faydalanarak yankesicilik eylemini gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin, Ankara’ya gelen yolcuların bagajlarını almaya yöneldiği sırada vatandaşları sıkıştırma yöntemiyle ceplerinden paralarını çekerek aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Yakalanan yankesici şüphelisi M.K.’nın, alınan ifadesinde “Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 Bin TL bana yetmez” dediği belirtildi. Polis ekiplerinin, güvenlik kameralarını detaylı olarak incelemeleri sonucunda yakalanan şüphelilerden, C.Ö., çıkarıldığı mahkeme sonucunda adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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