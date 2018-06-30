Ankara’nın markaları görücüye çıktı

-Etkinlikten görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’nın çeşitli markalarının ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik, Altınköy Açıkhava Müzesi’nde başladı.

Etkinliğin ilk gününe Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de katıldı.

Ankara’ya özgü ürünlerin ve Ankara’daki çeşitli markaların üretimlerinin tanıtıldığı etkinlik, Altınköy Açıkhava Müzesi’nde düzenleniyor. Organizasyonun açılışında Altınköy Açıkhava Müzesi hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki şunları söyledi: “Hepimizin burada, bizi, geçmişimizi, yakın tarihimizi anımsatan bir köy geçmişi var. Şehirde yaşayan çocuklarımızın bilmediği ve bilemeyeceği, onları yaşatacak bir köy oluşturalım arzu ettik. 5-6 yıl önce başladık. Bugün bir yıldır ziyaretçi kabul ediyoruz ama henüz proje bitmiş değil, açılışı da henüz yapılamadı.” Altınköy için, “İçinde dört müzesi olan, açık hava müzesi niteliğinde bir köy” diyen Tiryaki, “Şu anda bir vadide daha inşaat çalışmaları devam ediyor, orası da bittiğinde, müze bu yılın sonunda tamamen ziyaretçiye açılacak. Farklı aktivitelerin olabileceği mekanlar da açılacak” şeklinde konuştu.

Önceki yıllarda düzenlenen etkinlikerden de bahseden Tiryaki, “Etkinlik çok ilgi gördü. Bu sene de farklı aktiviteler başladı.

Bugün de ‘Ankara’ denince akla gelen, büyük emekler sonucu oluşmuş, Ankara’nın gerçek markalarını buluşturalım istedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunların sayıları da artarak devam edecek” ifadesini kullandı.

