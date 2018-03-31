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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara metrosunda kaza

Ankara metrosunda kaza

fotoğraflar

( ANKARA - FOTO) ANKARA

Sosyal Medya Vagon Geçmiş Olsun Gesi 


- Ankara’da bu sabah saatlerinde metroda bakım esnasında kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, İvedik-Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattının çalışamayacağını bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüsleri vasıtasıyla gerçekleşeceğini açıkladı.
Ankara'da Kızılay- Batıkent istikametinde seferler başlamadan önce bakım çalışması yapan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza sonucu vagonlarda ağır hasar oluştu. Sabah yaşanan kaza nedeniyle metro seferleri Kızılay ve İvedik arasında yapılamıyor. Yolcuların ulaşımı EGO otobüsleriyle sağlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kazaya ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Kızılay - Batıkent yönünde henüz yolcu taşıma seferi başlamadan önce hat bakımı amaçlı çalışan iki metro treni Ulus makas bölgesinde kaza yaptı. Kaza nedeniyle bu bölgede ağır hasar oluştu. Hasar ve durum tespit çalışmalarının ardından hemen tamir çalışmalarına başlandı. İvedik - Kızılay istasyonları arasında kaza nedeniyle metro hattı çalışamayacak olup; bu hattaki yolcu transferleri EGO otobüslerimiz vasıtasıyla gerçekleşecektir. EGO ve Bugsaş personellerimize geçmiş olsun diyor, yaşanacak aksaklıklar nedeniyle tüm vatandaşlarımızdan özür diyoruz" açıklamasında bulundu. (PLN-
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