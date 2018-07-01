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( KIRŞEHİR ) -Ankara-Kayseri kara yolunda ışık ihlali sonucu kaza: 2 yaralı KIRŞEHİR



- Ankara-Kayseri kara yolu Kırşehir türbe kavşağında meydana gelen kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre kaza, Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan sürücüsü tespit edilemeyen 37 SA 270 plakalı tır ile şehir merkezinden türbe kavşağı istikametine çıkmakta olan Kırşehir Belediyesi Su Arıza Birimine Murat Karabulut yönetiminde ki, ait 40 AR 304 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yolda yan yattı. Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri karayolu uzun süre trafiğe kapatıldı. Yaralılar olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, meydana gelen kaza ile ilgili olarak işlem başlatırken, MOBESE kameralarının da inceleneceği öğrenildi. (EÖ-

