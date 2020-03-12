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12 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ankara’daki vergi dairesi binasında gerçekleştirilen bombalı saldırı davasında karar

Ankara’daki vergi dairesi binasında gerçekleştirilen bombalı saldırı davasında karar

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( ANKARA )- Mahkeme heyeti, 8 sanığın, 53 yıl 4 ay ile 1 yıl 3 ay arasında değişen miktarlarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti ANKARA

Terör Saldırısı Bombalı Saldırı Tutuklu Sanık Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Ankara Çankaya’daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ek binasına 1 Şubat 2018’de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin 37’si firari 51 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 8 sanığın, 1 yıl 3 ay ile 53 yıl 4 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 6 sanık için beraat kararı veren mahkeme, firari 37 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar verdi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklar ile ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alındı. Suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatlarının da mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından duruşmaya ara verildi.
Mahkeme heyeti, ara sonrası sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı.
Buna göre, olay yerinde keşif yaptığı belirtilen tutuklu sanık Mahmoud Atıyye, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım" suçundan 15 yıl, iki kişiyi "nitelikle kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçun 30 yıl, "izinsiz patlayıcı taşımak" suçundan ise 8 yıl 4 ay olmak üzere toplam 53 yıl 4 ay hapse mahkum edildi. Tutuklu sanık Amına Chıkhmous ile tutuksuz sanıklar Mohammad Sheıkh Nahhal ve Abduljawad Almousa, "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 12 yıl 6’şar ay hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz sanık Ali Anadeni’nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapsine hükmedilirken, tutuksuz sanık Reşad Kokan’ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl, tutuksuz sanık Endam Gül’ün de aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi.
Tutuksuz sanık Ahmed oğlu Muhammed Eldibo ise "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. PKK/KCK’nın sözde üst düzey firari yöneticilerinin dosyası ayrıldı Tutuksuz sanıklar Abdulmecit Mungan, Necah Mungan, Omar Helli, Abdülselem Alp, Mehmet Kokan ve Hüssan Aldabo’nın üzerine atılı tüm suçlardan beraatına karar veren mahkeme, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında bulunduğu firari 37 sanık hakkındaki yakalama kararlarının infaz edilemediğinden, haklarındaki dosyanın ayrılmasına karar verildi.
Mahkeme, tutuklu sanıkların hükümle birlikte tutukluluk hallerinin devamına, hapis cezası alan tutuksuz sanıklar Mohammad Sheıkh Nahhal, Abduljawad Almousa ve Ali Anadeni hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmetti.
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