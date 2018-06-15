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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ankara'daki AVM'ler bayramın birinci günü çalıştı

Ankara'daki AVM'ler bayramın birinci günü çalıştı

AVM'lerin içinden görüntü

Ali İl İnisiyatif Bayramlaşma Irak 

-Vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay

( ANKARA -HD) ANKARA

- Ankara'daki AVM'ler bayramın birinci gününde saat 14.00'dan sonra hizmete açıldı. Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Başkent'teki AVM'lerin kapalı olacağını duyurmuş, ardından bu kararını değiştirmişti. Valilik, bu bayramda inisiyatifi AVM'lere bıraktı ve Ankara'daki AVM'ler bugün 14.00'dan sonra açılmaya başladı.
Yasak kararının iptali ile Ankaralıların, bayramlaşma ziyaretlerinin ardından AVM'lere akın ettiği görüldü.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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