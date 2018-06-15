Ankara'daki AVM'ler bayramın birinci günü çalıştı

- Ankara'daki AVM'ler bayramın birinci gününde saat 14.00'dan sonra hizmete açıldı. Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde Başkent'teki AVM'lerin kapalı olacağını duyurmuş, ardından bu kararını değiştirmişti. Valilik, bu bayramda inisiyatifi AVM'lere bıraktı ve Ankara'daki AVM'ler bugün 14.00'dan sonra açılmaya başladı. Yasak kararının iptali ile Ankaralıların, bayramlaşma ziyaretlerinin ardından AVM'lere akın ettiği görüldü.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı