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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da Ruanda ile İşbirliği Semineri düzenlendi

Ankara’da Ruanda ile İşbirliği Semineri düzenlendi

Gürsel Baran'ın konuşması

Strateji Politika Dış Politika Yatırımcı 2009 Yılı 

-Büyükelçi Williams Nkurunziza'nın konuşması
-Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera'nın konuşması
-Hediyeleşme görüntüleri
-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Ticaret Odası (ATO), Ruanda Ankara Büyükelçiliği ile ortaklaşa düzenlediği “Ruanda ile işbirliği Semineri” Ankara’da gerçekleştirildi.
Ankara Ticaret Odası'nın Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerin açılış konuşmasında, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin dış politikasında Afrika'nın çok önemli yere sahip olduğunu, Afrika Birliği'nin Türkiye'nin stratejik ortaklarından biri durumunda yer aldığını söyledi.

Ruanda’nın eşi benzeri olmayan güzelliklere sahip olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Baran, “ Ekonominin en önemli problemi olan istikrar Ruanda’da gerçekten yerleşmiş durumda. Yolsuzluk herhalde sıfır noktasında, sıfıra yakın. İş yapma kolaylığı sıralamasında Dünyada 2009 yılında 143. Sırada olan Ruanda, 2010’da 67 bugüne geldiğimizde 29. sırada. İş yapma konusunda dünyada önemli ülkelerden birisi. Enerji, madencilik, finans, gıda tarım, alt yapı anlamında birçok alanda önemli avantajları var. Son 3 yılda bizim ülkemizden Ruanda’ya giden 400 Milyon Dolar civarında bir yatırım var. Bu da son 3 yılda bu ülkenin aldığı yatırımın yüzde 13’üne tekabül ediyor. Bizim yatırımcılarımızda Ruanda’nın farkında” dedi.
Gürsel Baran ve Büyükelçi Williams Nkurunziza'nın karşılıklı hediyeleşmesinin ardından Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera da ülkesindeki yatırım fırsatlarına ilişkin seminer verdi. Seminerin ardından ise soru-cevap kısmına geçildi.
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