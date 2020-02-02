Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Ankara’da otobüs şoförünün hayatını trafik polisi kurtardı

Ankara’da otobüs şoförünün hayatını trafik polisi kurtardı

-Silah çeken saldırgandan

Güvenlik Önlemi Trafik Polisi Otobüs Şoförü Polis Ekipleri Saldırı 

--Otobüsün önün kesen otomobilin sürücüsünden
--Olay yerindeki araçlardan
--Polis ekiplerinin çalışmasından
--Genel ve detay

( ANKARA -ÖZEL)- Başkent’te otomobiliyle önünü kestiği otobüs şoförüne silah çekti- Ankara’da maddi hasarlı kaza için otobüs şoförünü vuracaktı ANKARA

- Ankara’nın Altındağ ilçesinde, önün kestiği otobüsün şoförüne silah çekerek ateş etmeye çalışan otomobil sürücüsünü son anda trafik polisi engelledi. Olay, saat 01.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cenk Kolcu, kullandığı 06 BRU 042 plakalı otomobiliyle, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyrederken aynı istikamette ilerleyen Mustafa Dün’ün kontrolündeki Tokat Belediyesine ait Bursa’dan Tokat’a voleybolcuları taşıyan otobüsün önünü Mamak yol ayrımında kesti. Silahlı saldırıyı trafik polisi son anda engelledi Otomobilden inen yolcu Muharrem Kolcu, kendilerine çarptığını iddia ettiği otobüsün şoförüne silahını doğrultarak ateş etmeye çalıştı. O sırada olay yerinde bulunan ve durumu fark eden trafik polisi, Muharrem Kolcu silahını doldururken son anda müdahale ederek şüphelinin ateş etmesini engelledi. Kısa sürede olay yerine gelen diğer trafik polisleri, Muharrem Kolcu ile Cenk Kolcu’yu etkisiz hale getirirken uzun namlulu silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Muharrem Kolcu’nun silahını ele geçiren polisler, ikinci bir silahın olduğu iddiasına yönelik 06 BRU 042 plakalı otomobili didik didik aradı. İkinci silahı bulamayan polis ekipleri, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında şüphelileri gözaltına alarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı