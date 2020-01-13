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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara'da liselilerin tekmeli tokatlı kavgası kamerada

Ankara'da liselilerin tekmeli tokatlı kavgası kamerada

Kavgadan görüntüler

Polis Kamera Kalaba Alabalık Öğrenciler 

-Polislerden görüntüler

( ANKARA )- Onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi ANKARA

- Başkent'in göbeği Kızılay'da liseli iki grubun karıştığı kavga polisin araya girmesiyle son buldu. Olay, Ankara'nın Kocatepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gün içerisinde sebebi bilinmeyen bir şekilde tartışan ve okul çıkışında arkadaşlarını toplayarak bir parkta konuşmak için bir araya gelen yaşları 18'in altında iki grup öğrenci birbirlerine öldüresiye saldırdı. Birbirlerine ağza alınmayacak küfürler ederek saldıran öğrencilerden birkaçı dengesini kaybederek yere düştü. Grup dışında birilerinin yere düştüğünü gören grup, yerdeki öğrencileri öldüresiye dövdü. Çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmesi ve polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kalabalık grubu dağıttı.

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