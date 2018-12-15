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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara’da “Kırım Tatar Günleri”

Ankara’da “Kırım Tatar Günleri”

Kırım Tatar Günlerinden görüntü

Dera Toplantı Folklor Provokasyon 

-Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel'in konuşması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da 2 gün sürecek olan “Kırım Tatar Kültür Günleri” başladı.
Kırım Tatar Kültür Günleri, “Bugünkü Kırım’ın Gerçekleri” ve Kırım Tatar Halk Sanatı sergileri ile başladı.
Kırım Tatar Kültür Günleri programında konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı ve Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, “Burada, Türkiye’nin Başkent’i Ankara’da tarihi bir günü yaşıyoruz çünkü günümüzde yeni bir dünya kuruluyor ve bunu hep beraber başarıyoruz. Artık Atlantik egemenliğinin sonuna geliyoruz. Doğu ve Batı artık siyasi değil, coğrafi iki kutbun adıdır. Suriye’nin işgali bu yüzdendir, Kerç boğazındaki provokasyon da bu yüzdendir, Türkiye’nin terörle tehdit edilmesi de bu yüzdendir” dedi.
Sel, “Burada, bu toplantıda ilan ediyorum. Bu büyük savaşı Atlantik değil, Avrasya kazanacaktır. Yani, biz kazanacağız. Rusya ve Türkiye dostluğu kazanacak, Kırım ve Kırım Tatarları kazanacak” ifadelerini kullandı. Müzik ve folklor gösterilerinin de yer aldığı program, yarın da devam edecek.
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