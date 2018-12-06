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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da kar yağışı

Ankara'da kar yağışı

- Beypazarı - Kar yağan alanlardan detay görüntü - Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandıANKARA (AA) - Ankara 'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.İlçeye bağlı Dağsalı Mahallesi ile Karaşar, Saray, Köseler, Dereli, Nallıkaşı ve Kirazyanı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Ahlatlık ve Kum Ocağı ile Karagöl bölgelerinde, yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Ekiplerin olası kar yağışına karşı belirli noktalarda hazır bekletildiği görüldü.
Göletiyle ve bungalov evleriyle dikkati çeken Karagöl mesire alanı da kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Bungalov Yağan Kar Yağışı 

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