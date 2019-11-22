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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ankara'da intihar girişimi

Ankara'da intihar girişimi

Olay yeri görüntüleri

Alışveriş Psikoloji İntihar Girişimi Polis Ekipleri Alışveriş Merkezi 

-İntihar girişiminde bulunan şahıstan görüntü
-görüntü alan vatandaşlardan görüntü
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da bir vatandaş, alışveriş merkezinin reklam tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, AnkaMall’ın reklam tabelasına çıktı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem alırken, polis ekiplerinin vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.
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