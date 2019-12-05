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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ankara'da Gaziantep rüzgarı

Ankara'da Gaziantep rüzgarı

Baklava yeme yarışmasından görüntüler

Yarış Astronomi Ziyaretçiler Başkent İçli Köfte 

-Fuardan görüntüler
-Genel ve detaylar

( ANKARA )- En tatlı yarışın galibine bir tepsi baklava ANKARA

- "Gastronomi Şehri" olarak adlandırılan Gaziantep'in tanıtım günleri Ankara Altınpark'ta başladı.
Gaziantep Tanıtım günleri, Ankara Altınpark'ta başladı.
2016 yılında gastronomi dalında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) listesine giren 9. kent olan Gaziantep'in tanıtım günlerine başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Baklavasından midye tatlısına, kebabından içli köftesine, salçasından baharatına Gaziantep'e özel birçok ürünün yer aldığı fuar'da yapılan "Baklava Yeme Yarışması"da fuar ziyaretçileri tarafından heyecanla izlendi. Toplam da yedi kişinin katıldığı yarışmada, katılımcıların önüne 12 dilim baklava getirilerek 30 saniye içerisinde en çok baklavayı yiyen kişiye bir tepsi Gaziantep Baklavası hediye edildi. 5 Aralık 2019 tarihinde başlayan fuar 8 Aralık Pazar günü son bulacak.
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