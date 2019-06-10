Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ankara’da alev alev yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Ankara’da alev alev yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yanan kamyonetin görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Polis Polis Ekipleri 


- Kırıkkale-Ankara yolunda yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kırıkkale - Ankara yolu Lalahan mevkisinde meydana geldi. Akşam saatlerinde, seyir halindeki kamyonetin motor kısmında belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye’ye ve polis ekiplerine haber verirken, yangının daha fazla büyümemesi için müdahale etmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyonete müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında kamyonet kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı