Ankara Büyükşehir Belediyesi, mülteci aileleri sosyal ve kültürel projelere dahil ediyor

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( ANKARA )- Büyükşehir Belediyesi, BELTEK’lere katılan mültecileri kent orkestrası’nın konserine götürerek, moral ve motivasyon desteği sağlıyor ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ülkelerindeki zor şartlar nedeniyle Türkiye’ye sığınan mültecilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkent Ankara’da, sosyal ve kültürel faaliyetlerden, sosyal destek yardımlarına kadar pek çok konuda projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğiyle yürütülen “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi ve Uyum Projesi” kapsamında, mülteci ailelere moral ve motivasyon desteği vermek amacıyla konser programı düzenledi.

Şarkılara eşlik ettiler Gıda, temizlik, ekmek, eşya, giysi ve kırtasiye yardımlarının yanı sıra verdiği meslek edindirme eğitimleriyle mültecileri topluma kazandırmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konser programına götürdüğü mültecilerin keyifli bir gün geçirmelerini de sağladı. BELTEK kurslarına katılan yaklaşık 50 mülteci kursiyer çocuklarıyla birlikte Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ve Türk Halk Müziği’nden eserlerin seslendirildiği konseri büyük bir ilgiyle izledi. Türkçeyi öğrenen mülteciler zaman zaman söylenen şarkılara eşlik ederken, zaman zaman da halaylar çekerek adeta stres attılar. Mültecilerden Büyükşehir’e teşekkür Suriye’nin Halep kentinden 2 yıl önce kaçarak Ankara’ya gelen mültecilerden bazıları Başkent’te kendilerine sağlanan destekler için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü uzmanlarından Emrah Metin de bu tür etkinlilerdeki amaçlarını; “Ülkemize ve Başkentimize sığınan mültecilerin meslek edinerek, kendi hayatlarını idame ettirmelerinin yanı sıra sosyal etkinliklerle motive olmaları” sözleriyle özetledi. Büyükşehir ve BM işbirliği Büyükşehir Belediyesi’nin, ulusal ve uluslararası pek çok platformda sürdürdüğü öncü hizmetlerden biri olan ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde yürütülen proje faaliyetleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi idaresinde mesleki eğitim merkezine, pek çok ülkeden mülteciler katılıyor. Merkezde kursiyerlere, ilk 3 ay Türkçe dil kursu, sonrasında ise Aşçılık, Pastacılık, Tekstil, CNC, CMM, Hidrolik Pnömatik, Java ve Grafik Tasarım/Photoshop eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor. (BC -

