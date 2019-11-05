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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde 25. dönem heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde 25. dönem heyecanı

çocuklardan görüntü

Yarış Başkan Adayı 

-konuşmalar
-detay görüntüler

( ANKARA )- Yeni dönem için seçim heyecanı yaşayan çocuklar, üyelik yarışında sandık başına gitti- Çocukların demokrasi sınavı: Çocuk Meclisi ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde yeni dönem heyecanı yaşanıyor.Başkent’te yaşayan çocukların yanı sıra tüm çocukların taleplerini duyurmak ve kent yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nde 25. dönem üyelik seçimi için adaylar sandık başına gitti.Ankara’nın farklı bölgelerinden bin 100 başvuru olurken, adaylığını koyan çocuklar hem kendilerini tanıttı hem de vaatlerini açıkladı.
Heyecanlı geçen seçim kampanyalarıyla seçme ve seçilme deneyimini yaşayan çocuklar, asil üyelerin seçimi için oy kullandı. Tatlı bir rekabet içinde geçen seçimlerde; Göçmen ve Sığınmacılar Derneği’ne 2, Çocuk Evleri’ne 5, Fiziksel Engelli 1 kişi olmak üzere toplam 8 kontenjan ayrıldı.Başkanlık seçimi 9 Kasım, mazbata töreni 17 Kasım’daÇocuk Meclisi’nin başkan adayı seçimi için de asil üyeler, 9 Kasım Cumartesi günü bir araya gelerek, ilk Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirecek.Çocuk Meclisi Başkanı ve Başkanlık Divanı üyelerini belirleyecek olan 150 asil üye, 17 Kasım’daki Mazbata Töreninin ardından da resmen göreve başlayacak. Çocukların sesi olmak için çalışan, çocuk haklarının savunucusu Çocuk Meclisi, yaşıtlarını da ilgilendiren her konuda yaptıkları değerlendirmelerle, tavsiye kararları almaya ve “Kararlarda Biz de Varız” demeye devam ediyor.
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