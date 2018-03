Ankara başta olmak üzere 4 ilde 'Kirpi' operasyonu... 500 bin TL değerinde kablo çalan çete çökertildi

-Hırsızların evlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan görüntü

-Hırsızların kıskıvrak gözaltına alınmalarından görüntü

-Cezaevine gönderilen hırsızların emniyetten çıkarılma anları

-Genel detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara başta olmak üzere Manisa, Karabük ve İzmir'de gerçekleştirilen "Kirpi" adı verilen operasyonla özellikle devlet kurumlarına ait inşaatlardan 500 bin TL değerinde enerji kablosu çalan çete çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Ankara, Manisa, Karabük ve İzmir'de, devlet kurumlarına ait inşaatlardan enerji kablosu çalınması olayları ile ilgili haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek, nitelikli hırsızlık yapmak" suçlarından 12 ayrı olay tespiti yapılan S.O., B.E., M.T., M.E., O.S., H.E., E.A., Ş.K., C.K., S.A., C.0. ve S.G. isimli toplam 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden tespit edilen adreslerine gerçekleştirilen baskınlara şahıslar kıskıvrak yakalandı. Şahısların, 500 bin TL değerindeki kullanıma hazır enerji kablolarının içinde bulunan bakırı çaldıkları tespit edildi. Yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Boş zamanlarında kirpi avına çıkıp kirpi yediler Ayrıca, örgüt yöneticisi ve üyelerinin boş zamanlarında kirpi avcılığı yaptıkları, yakaladıkları ve kirpileri yedikleri yapılan teknik ve fiziki takip aşamasında görüldü.

Şüpheliler, kablo eksenli hırsızlıklarında para değeri olabilecek mazot, elektronik eşya ve bunlara benzer eşyaları da çaldıkları belirtildi. Hırsızlıkta kullanılan araçlar muhafaza altına alındı Yakalanan şüphelilerin evlerinde ve otolarında yapılan aramalar sonucunda, 8 adet demir kesme makası, 1 adet LCD televizyon, hızar testere, taşlama makinesi, hilti, matkap, şarjlı matkap, şüpheli şahısların iş makinelerinden akar yakıt çalarken kullandıkları su pompası, 3 adet rulo kablo, çeşitli anahtar takımı ve C. K.’nın iş yerinden ise 380 kilo civarı kablo ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin olaylarda kullandıkları üç adet araç muhafaza altına alındı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıslardan S.O.'nun 5'i hırsızlık 11 suç kaydının olduğu, B.E.‘nin 6’sı hırsızlık 7 suç kaydının olduğu ve çoğu hırsızlık olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı ayrıca bu suçlar arasında cezaevi firarisi olduğu belirlendi. S.A.’nın 4‘ü hırsızlık 7 kaydının olduğu, M.T.'nin 4'ü hırsızlık 6 suç kaydının olduğu, M. E.'nin 5‘ i hırsızlık 9 suç kaydının olduğu, O. S.'nin 4'ü hırsızlık 5 suç kaydının olduğu, H. E.'nin 1'i hırsızlık 3 suç kaydının olduğu, E.A.'nın 2’si hırsızlık 4 suç kaydının olduğu, Ş.K.’nın 1 suç kaydının olduğu, S.G.‘nin 2‘si hırsızlık 6 suç kaydının olduğu, C.O.’nun suç kaydının olmadığı, ve C.K.'nın 32‘si hırsızlık toplam 37 suç kaydının olduğu bildirildi.