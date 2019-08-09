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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Anız yangınının bahçelerine sıçramaması için kova ve hortumla müdahale ettiler

Anız yangınının bahçelerine sıçramaması için kova ve hortumla müdahale ettiler

Yangından detay

Bild Anız Yangını Trol 

-Kova ve hortumla söndürme çalışmalarından detay
-Karı koca ile röportaj
-itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te karı koca henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangının bahçelerine sıçramaması için hortum ve kovayla müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Kemal Oyman mevkiinde bulunan bir bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hızla yayılmaya başladı.
Yangının çıktığı yerin yan tarafında bahçe sulayan karı koca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyüyen yangının bahçesine sıçramaması için kova ve hortum ile müdahale eden karı koca, yangının neden çıktığını bilmediklerini, bahçeye sulama yapmak için geldiklerini belirterek durumu itfaiye ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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