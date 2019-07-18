Aniden bastıran yağmur yolları dere yatağına çevirdi

-Araç kamerasından detay

-Yoldaki araçların güçlükle ilerlemesi

-Yollardan akan sular

-Kırılan ağaçtan detay

-Araç içinden yağmur yağışı

-Yolda birken sulardan araçların geçişi



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde aniden bastıran gök gürültülü sağnak yağmur yağmur yolları dere yatağına çevirirken sürücülere ise zor anlar yaşattı. Safranbolu ilçesinde akşam üstü aniden bastıran sağanak yağmur yolları dere yatağına çevirdi. Karabük-Safranbolu istikametine seyir eden sürücüler ise dere yatağına dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı sürücüler araçları ile yolda kalırken, rüzgarında etkili olması sonucu bazı ağaçlar devrildi. (RB-

