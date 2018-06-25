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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu

Aniden bastıran yağmur su baskınlarına neden oldu

Su basan ev ve iş yerlerinden görüntü

Polis Bild Akalan Şili 

-Vatandaşların suyu tahliye etmesi
-Vatandaşlarla röportaj
-Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'de aniden bastıran yağmur yağışı nedeniyle ev ve iş yerleri su altında kaldı. Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, kısa sürede adeta göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle özellikle Talas yolu, Sivas caddesi, Köşk Mahallesi gibi kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Birçok vatandaşın ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken bir yandan da temizlik ve eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Farabi caddesi üzerinde evini su basan Mehmet Akgül; "Tüm asfaltın suyu geldi, burayı doldurdu. Göbeğime kadar suyun içinde kaldık. Tüm evim suyun içinde. Eşyalarım hep suyun içinde yüzüyor" diye konuştu.
5 kişilik Akgül ailesinin yaşadığı evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ayrıca iş yerini su basan Barış Arslan Aras ise aniden başlayan şiddetli yağmur yağışı nedeniyle birçok esnafın iş yerini su bastığını söyleyerek; "Dükkanda oturuyorduk, hızlıca yağmur yağmaya başladı.
Rögarlardan su ve pislikler çıkmaya başladı.
Dükkanımızı yarım metre kadar su bastı. Tüm eşyalarımız su içerisinde kaldı, tüm esnaf dışarıda" ifadelerini kullandı. Kentte polis, itfaiye ve belediye ekipleri mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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