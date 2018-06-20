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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

sağanak yağıştan detay

Hafta Sonu Sağanak Yağış Akalan Kaçış Irak 

-insanların yağmurdan kaçış
-su birikintisinden detay

( KARABÜK - HD) KARABÜK

- Karabük ve ilçelerinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Karabük’te aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. 15 dakika boyunca etkili olan sağanak yağış nedeniyle rögarlar büyük ölçüde tıkandı. Rögarların tıkanmasından dolayı caddelerde oluşan su birikintileri esnafları zor durumda bıraktı. Biriken suyun dükkanlarına girmemesi için vatandaşlar büyük çaba harcadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçakların altına sığınırken, bazı vatandaşlarda yağışlara aldırış etmeden yağmur altında yürümeyi tercih etti. Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre yapılan açıklamada, Karabük'te kent merkezinde metrekareye 20 kilogram yağış düşerken, Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma bölgesine 36.68, Eflani ilçesine 14.51, ve Yenice ilçesine 1.93 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Ayrıca yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi. (RB- YE-
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